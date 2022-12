Heller war nach Angaben des Thüringer Fußball-Verbands (TFV) in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober in Weimar im Alter von 78 Jahren gestorben. Der gebürtige Frankfurter sei 1991 nach Weimar gekommen, wo er die Leitung der Krankenkasse AOK übernommen habe. Von 1993 bis 1996 habe er dem Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes vorgestanden. Von 1996 bis 2000 war er Präsident der Frankfurter Eintracht, die in seiner Amtszeit erst zweitklassig war und später den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte. Von 2004 bis 2007 war Heller Präsident beim FC Sachsen Leipzig, aus dem die heutige BSG Chemie Leipzig hervorgegangen ist. Außerdem übte er laut TFV eine "Leitungsfunktion" bei Rot-Weiß Erfurt aus.