Rückblick: Johannes Daniel Falk hat sein Herz an Kinder verloren. Als in einer Winternacht 1813 ein fremdes Kind an seine Tür in der Weimarer Schillerstraße (damals Esplanade) klopfte und um Hilfe bat, war dies der Anfang. Falk, der selbst drei seiner Kinder an Typhus verloren hat, gründete ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder und bot bis zu 30 Jungen und Mädchen Unterschlupf an.