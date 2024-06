Manche Nachrichten verbreiten sich schnell. So auch das Ergebnis des Thüringer Landes­verwaltungsamtes. Das teilte letzten Donnerstag mit, dass es keine Einwände hat gegen ein neues Bergwerk hat. Vier Varianten wurden überprüft. Alle sind möglich. Bevorzugt würde jedoch die Variante, bei der das neue Bergwerk in Bernterode-Schacht entsteht.

Das Unternehmen Südharz Kali könnte hier den bereits bestehenden Schacht nutzen. In etwa 15 Kilometern Entfernung, im Industriegebiet von Leinefelde sollten die Produktionsanlagen entstehen, also alles an Fabrikgebäuden, was nötig ist um das Kali-Salz weiter zu Düngemitteln zu verarbeiten.