Großbrand auf einem Pferdehof in Heiligenstadt

Am Stadtrand von Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer auf einem Pferdehof ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus vollständig aus, die Flammen erfassten auch einen angrenzenden Stall. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Stall komplett zerstört wurde. Die Pferde waren bereits zuvor in Sicherheit gebracht worden. Um wie viele Tiere es sich dabei handelte, konnte die Polizei noch nicht sagen.