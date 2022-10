Justiz Drohbriefe verschickt: Thüringer Erzieherin erneut zu Geldstrafe verurteilt

Eine 21-jährige Erzieherin ist zum zweiten Mal wegen versuchter Nötigung verurteilt worden. Sie hatte in einem Drohbrief an einen Mitarbeiter des Schulamtes Worbis ein Ende der Masken- und Testpflicht an Schulen gefordert. Bereits vor drei Wochen wurde sie wegen eines Drohbriefs an einen Polizisten zu einer Geldstrafe verurteilt.