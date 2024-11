Das Amtsgericht Heiligenstadt hat am Donnerstag über mehrere Anklagen gegen den Heiligenstädter Neonazi Thorsten Heise verhandelt. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hatte Heise unter anderem vorgeworfen, CDs mit einem Lied des rechtsextremen Liedermachers Frank Rennicke vertrieben zu haben. Das Lied verherrliche Adolf Hitler, so die Staatsanwaltschaft.

Heises Anwalt verwies darauf, dass genau diese CD schon vor Jahren beschlagnahmt und später von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen an Heise zurückgegeben worden sei. Eine strafrechtliche Relevanz sei also fraglich, wenn Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft genau dieses Lied bereits als rechtlich unbedenklich eingeschätzt hätten. Die Staatsanwältin stimmte am Donnerstag zu, die früheren Akten anzufordern und zu prüfen. Das Verfahren wurde zunächst verschoben.