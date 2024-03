Nebenkläger ist eine Person, die durch eine Straftat verletzt wurde. Allerdings gilt dies nicht bei jeder Straftat, sondern nur bei solchen, die den Verletzten in seiner Privatsphäre oder Persönlichkeit besonders treffen können. Welche Taten dies sind, hat der Gesetzgeber abschließend aufgezählt: Dazu zählen Sexualdelikte, Beleidigungsdelikte, Körperverletzungsdelikte, Freiheitsdelikte und Versuchte Tötungsdelikte. Der Nebenkläger darf nicht nur selbst an der Hauptverhandlung teilnehmen, sondern sich auch einen Rechtsanwalt (den sogenannte Nebenklägervertreter) als Beistand hinzuziehen oder diesen als Vertreter in die Verhandlung entsenden.



Quelle: Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen