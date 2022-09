Neuer Luchs im Bärenpark Worbis

Primus kommt aus einer Anlage im sächsischen Bad Schandau. Ein zweiter Luchs soll bald folgen. Laut Schmidt werden die Tiere für den Transport nicht betäubt, um Stress zu vermeiden. Stattdessen werde gewartet, bis die Tiere von selbst in eine sogenannte Lebendfalle gehen. Von dort aus können sie transportiert werden. Laut Schmidt ist Primus am Mittwochmorgen um 4 Uhr in die Falle gegangen und wurde direkt vom Bärenpark-Team abgeholt.