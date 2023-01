Julia, die dreifache Mutter, und Swetlana, die frischgebackene Mutter eines Sohnes, haben seit dem Frühjahr in Küllstedt im Eichsfeld Zuflucht vor dem Krieg in der Ukraine gefunden. Aus Kiew im katholisch geprägten Eichsfeld angekommen, wundern sie sich über die Gläubigkeit der Menschen. Adventsbräuche wie Plätzchenbacken oder Adventskränze kannten sie bisher nicht. Die ehrenamtliche Helferin Stephanie Schmerbauch hat ihnen auch die Krippenausstellung in der Pfarrkirche gezeigt.

Vor der großen Kirchenkrippe: Stephanie Schmerbauch, Swetlana, Julia und die Deutschlehrerin Tatjana (v.l.) in der Küllstedter Pfarrkirche. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Orthodoxe Weihnachten im Januar

In der Ukraine wird "Risdwo", Christi Geburt, erst am 6. und 7. Januar gefeiert. Das Neujahrfest mit den Geschenken an die Kinder kommt vorher - am 1. Januar.

Ein Baum in Küllstedt

Julia hat in ihrer Wohnung in Küllstedt einen Baum aufgestellt und geschmückt. "Der schönste weit und breit", sagt die dreifache Mutter. Wegen der sehr kleinen Kinder konnte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann flüchten.

Insgesamt drei Familien mit 16 Personen aus dem Kiewer Raum leben in Küllstedt. Zu Weihnachten in Deutschland wollen sie gemeinsam unterm Baum sitzen und ein paar Stunden zusammen verbringen. Zu Hause in der Ukraine wird der Baum erst fürs Neujahrsfest geschmückt. Dann gibt es Geschenke für die Kinder.

Diesen Baum hat Julia bei sich zu Hause in Küllstedt geschmückt. Bildrechte: Stefanie Schmerbauch

Zwölf Apostel - zwölf Speisen