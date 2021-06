"Gustavo Gusto"-Tunfisch-Tiefkühlpizzen werden im Werk in Geretsried belegt. Bildrechte: Franco Fresco GmbH & Co. KG

Der bayerische Lebensmittelhersteller Franco Fresco will seine "Gustavo Gusto"-Tiefkühlpizzen von 2022 auch in Nordthüringen produzieren. Das Unternehmen will in der kommenden Woche offiziell mit dem Umbau der stillgelegten Tiefkühlbackwarenfabrik in Artern im Kyffhäuserkreis beginnen. Das Werk war 2020 vom Schweizer Hersteller Aryzta geschlossen worden. Die Produktion wurde mitsamt der 25 Arbeitsplätze ins unweit gelegene Eisleben in Sachsen-Anhalt verlagert.