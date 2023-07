Ein schlichtes, übermannshohes graues Holzkreuz steht auf dem Hügel von Bottendorf, einem Ortsteil von Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis. Dahinter wehen eine US-amerikanische und eine Flagge an einem Gestell im Sommerwind.

Am Gedenkkreuz in Bottendorf legen René Schütz von der Interessengemeinschaft Vermisstensuche, Bundeswehr-Hauptmann Mathias Kowalski und Henrik Hug vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (von links) einen Kranz nieder. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Neben vielen Bottendorfern und Mitgliedern der Interessengemeinschaft (IG) Vermisstensuche sind die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Schneider-Hochwind, der Bürgermeister von Roßleben, Steffen Sauerbier, und der Landesgeschäftsführer des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge, Henrik Hug, am Samstag gekommen, um das Gedenkkreuz einzuweihen.

Die Tafel am Gedenkkreuz für die abgestürzten Piloten und Besatzungsmitglieder. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Hinweis eines Zeitzeugen nachgegangen

Die Tafel am Kreuz erinnert an zwei Begebenheiten, die fast 80 Jahre zurückliegen und sich in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs ereignet haben. Unter dem Datum des 29. Juli 1944 stehen die Namen sieben amerikanischer Flieger, unter dem 14. März 1945 der Name eines Deutschen und ein unbekannter Jagdflieger wird erwähnt. "Im Gedenken aller Piloten und Besatzungsmitglieder, gleich welcher Nation, die im Luftkampf über Bottendorf ihr Leben ließen", ist darüber zu lesen.

Das Gedenkkreuz ist keine Selbstverständlichkeit. Bis es aufgestellt werden konnte, war viel Arbeit nötig. Ohne die ehrenamtlichen Forscher der IG Vermisstensuche um den Initiator René Schütz, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, bis heute vermisste alliierte und deutsche Flieger im Thüringer Raum zu suchen, ein undenkbares Unternehmen. Zunächst gingen sie dem Hinweis eines Zeitzeugen nach, der von dem Absturz eines deutschen Flugzeuges auf dem Bottendorfer Hügel berichtet hatte. Der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm nicht retten. Tagelang soll das Wrack gebrannt haben.

Der 98 Jahre alte Karl-Heinz Bosse aus Nordhausen war Pilot einer Bf 109. Er schilderte bei der Veranstaltung seinen letzten Einsatz in diesem Flugzeug. 1944 wurde er abgeschossen, sein amerikanischer Gegner verschonte ihn aber. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Ein Jagdflugzeug raste in ein Haus

Wie sich im Laufe der Zeit nach Angaben von René Schütz herausstellte, gehörte das Flugzeug zu einem deutschen Jagdgeschwader, das im März 1945 in Esperstedt bei Bad Frankenhausen, nur etwa 20 Kilometer Luftlinie von Bottendorf entfernt, stationiert war. Belegt ist, dass bei einem Luftkampf mit zahlenmäßig überlegenen amerikanischen Jagdflugzeugen am 14. März 1945 direkt über diesem Flugplatz mindestens sechs deutsche Jagdflugzeuge abgeschossen wurden. Eines davon raste in Bottendorf in ein Haus.

Der Pilot, ein Hauptmann der Luftwaffe, starb. Ein weiteres Flugzeug schaffte es noch über Bottendorf hinweg, zerschellte aber über dem Bottendorfer Hügel. Da noch immer mehrere Piloten des Geschwaders vermisst werden, die von diesem Einsatz nicht zurückkehrten und der Zeitzeuge damals keinen Fallschirm beobachten konnte, war klar, dass sich der Pilot noch im Wrack seines Flugzeuges befinden musste.

Im April wurden in den Bottendorfer Hügeln die Überreste eines deutschen Jagdflugzeuges und seines Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bildrechte: BING Maps

Sämtliche Papiere und eine Nachforschungsgenehmigung des Thüringischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie wurden eingeholt, so dass im April unter Anleitung von Mitarbeitern der Behörde die Wracksuche beginnen konnte. Tatsächlich fanden sich neben völlig zerstörten Überresten des Flugzeuges im durchgesiebten Erdreich der Absturzstelle Knochenteile eines Menschen.

Ein Fallschirmschloss wurde im Flugzeugwrack von Bottendorf gefunden. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Keine eindeutige Identifizierung möglich

Nachdem das relativ gut erhaltene, noch geschlossene Fallschirmschloss gefunden wurde, war klar, dass es sich bei den gefundenen menschlichen Überresten um den Piloten handeln musste, erzählt René Schütz. Eine Erkennungsmarke, die damals jeder deutsche Soldat bei sich trug, wurde nicht gefunden. Leider lässt auch der Zustand der Knochen keine eindeutige Identifizierung mehr zu.

Ein deutsches Jagdflugzeug vom Typ Messerschmitt Bf 109 G-10 des fliegenden Museums Messerschmitt bei der ILA 2008 in Berlin. Solch ein Flugzeug stürzte im März 1945 nahe Bottendorf ab. Bildrechte: ILA 2008

Nach Angriff auf Merseburg abgeschossen

Immerhin ließen sich anhand der Wrackteile Rückschlüsse auf den Typ des Flugzeuges schließen. Es handelt sich dabei um eine Messerschmitt Bf 109 G. Das war damals der Standardtyp der deutschen Luftwaffe, der in verschiedenen Versionen bis Kriegsende eingesetzt wurde. Die gefundenen Waffenteile und Munitionsreste übernahm der Kampfmittelräumdienst. Die sterblichen Überreste des unbekannten Piloten werden dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übergeben.