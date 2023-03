Mit einer Andacht erinnern die Dessauer Kirchengemeinden am Dienstag an die Zerstörung der Stadt am 7. März 1945. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs waren bei einem Bombenangriff über 80 Prozent der Stadt zerstört worden. Anlässlich des Jahrestages findet ab 18 Uhr eine ökumenische Andacht an der Friedensglocke im Dessauer Zentrum statt, teilte die Evangelische Landeskirche Anhalts am Montag in Dessau-Roßlau mit.