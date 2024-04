Am Sonntag hat Landrätin Antje Hochwind-Schneider einen symbolischen goldenen Schlüssel an die Kyffhäuser Stiftung übergeben. Gleichzeitig dankte sie dem ehemaligen Betreiber, der Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen, für ihre Arbeit in den vergangenen zehn Jahren.

Bildrechte: MDR/Marie-Theres Engemann