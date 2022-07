Die beiden Jungtiere sollen künftig in Freiheit durch den Wald streifen können. Laut Vogel werden sie dafür etwa in einem Dreivierteljahr in ein Projekt aufgenommen, mit dem der Bestand der Luchse in Deutschland gestärkt werden soll. Dazu werde bis zum kommenden Sommer in Hütscheroda ein zweites Gehege für Luchse gebaut, das bis zu 3.500 Quadratmeter groß werden soll. Dort sollen Tiere, die in Gefangenschaft geboren wurden, unter möglichst natürlichen Bedingungen ohne Kontakt zu Menschen aufwachsen. Im Alter von zwei Jahren könnten sie dann in den Wald entlassen werden, so Vogel.