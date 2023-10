Im Streit um den Kindergarten "Schlossparkspatzen" in Sondershausen im Kyffhäuserkreis kommt Bewegung. Wie Stadtsprecherin Janine Skara MDR THÜRINGEN sagte, will die Stadt den Eltern entgegenkommen. So sollen die großen Fenster zum Teil beklebt und innerhalb der Räume Rückzugszonen gestaltet werden.