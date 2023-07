Der Partitätische Wohlfahrtsverband hat den Trägerwechsel bei den Kindergärten in Buttstädt (Kreis Sömmerda) scharf kritisiert. Die Gemeinde hatte in dieser Woche entschieden, Kindergärten nicht mehr in freier Trägerschaft zu lassen und die Einrichtungen zu rekommunalisieren.

Auch Eltern hatten die Entscheidung kritisiert. Bildrechte: dpa