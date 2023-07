Anfang Juni wurde der ehrenamtliche Bürgermeister zu 50 Euro Ordnungsgeld verurteilt. Er soll die Vollsperrung an der Ibergbaustelle auf einem Feldweg umfahren haben. Der Vollzugsdienst des Landkreises hat laut Roßmell vor Gericht auf die Strafe bestanden. Alle anderen Verfahren gegen Anwohner seien eingestellt worden.

Mitarbeiter des Landratsamtes Nordhausen hatten Roßmell beobachtet, wie er die umstrittene Vollsperrung am Iberg umfahren hatte. Riccardo Roßmell ist seit 2019 Ortsteilbürgermeister von Stempeda. Sein Amt will er spätestens am 10. September niederlegen.