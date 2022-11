Für Fahrten zum Erfurter Weihnachtsmarkt am Wochenende hat die Deutsche Bahn Züge unter der Woche gestrichen. Das teilte eine Bahn-Sprecherin mit. Demnach fallen ab dem 29. November jeden Dienstag und Mittwoch die Züge zwischen Nordhausen und Erfurt komplett aus.

Zwischen Weihnachten und Neujahr fahren demnach an den Vormittagen keine Züge. Reisende müssen stattdessen auf Busse umsteigen. Die Bahn will damit sicherstellen, dass an den Wochenenden genug Züge fahren. Sie begründet ihre Entscheidung mit weiter anhaltenden Personalausfällen.