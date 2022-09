In einem Hotel in Nordhausen hat ein Gast auf der Toilette einen Joint geraucht und damit das ganze Haus aufgeweckt. Wie die Polizei mitteilte, wurde in der Nacht zu Donnerstag Brandalarm ausgelöst. Eingetroffene Feuerwehrleute hätten das Haus abgesucht und keinen Brand ausmachen können. Eine Toilette sei schließlich auf das Interesse der Feuerwehrleute gestoßen.