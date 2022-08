Im Gedenkhain für die Opfer des Nazi-Terrors im Konzentrationslager Mittelbau-Dora bei Nordhausen ist eine der dort gepflanzten Birken abgesägt worden. Die Beschädigung sei am frühen Sonntagmorgen an der Frauenberger Stiege festgestellt worden, teilte die Polizei mit.

In dem Gedenkhain wurden 2011 insgesamt 53 Birken gepflanzt, um die Erinnerung an die Häftlinge wach zu halten. Die Polizei in Nordhausen bittet um Hinweise zu Tätern.