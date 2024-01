In der Gedenkstätte Mittelbau-Dora ist am Mittwoch der neue Leiter, Andreas Froese, vorgestellt worden. Froese ist in Nordhausen kein Unbekannter. Er absolvierte von 2012 bis 2014 in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora ein wissenschaftliches Volontariat.

Bildrechte: MDR/Sammlung Gedenkstätte Gardelegen