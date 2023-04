Jerry Wartski war 15 Jahre alt, als sein Vater in Nordhausen verhungerte. Mitten in der Stadt, in der Boelcke-Kaserne, einem Außenlager von Mittelbau-Dora. Wartski wurde in Polen in eine jüdische Familie geboren, er überlebte die NS-Herrschaft und erlebte, wie das Lager befreit wurde. 78 Jahre später will er mit einer Gedenktafel am ehemaligen Krematorium an den Tod seines Vaters erinnern.