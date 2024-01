Die Thüringer Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und die Initiative "Partnerschaft für Demokratie" in Köthen/Anhalt können sich über große Spenden freuen. Sie sind zwei der vier Empfänger der jährlichen Spendenaktion des Moderators und Satirikers Jan Böhmermann und des Musikers Olli Schulz in ihrem Podcast "Fest und Flauschig". Die Aktion endete am Montagabend (08.01.). Dabei kamen auf der Internetplattform Betterplace mehr als zwei Millionen Euro zusammen.