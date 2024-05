Bildrechte: MDR/Michael Hesse

Sundhäuser See Polizei geht nach erneutem Tauchunglück von Unfall aus

24. Mai 2024, 15:59 Uhr

Immer wieder kommt es am Sundhäuser See in Nordhausen zu schweren Tauchunfällen. Auch am vergangenen Freitag war ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, gehen die Ermittler bisher von einem Unglücksfall aus.