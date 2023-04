Ein führerloses Auto hat in Nordhausen einen 19-Jährigen schwer verletzt. Der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall im Stadtteil Petersdorf. Wie es hieß, hatte sich der junge Mann dort am Sonntagabend an einer Parkbank mit Bekannten getroffen. Einer seiner Freunde soll den Pkw nahe der Bank geparkt und Musik abgespielt haben, jedoch offenbar ohne die Handbremse des Wagens anzuziehen.