Die Autobahn war in Richtung Berlin für Stunden komplett gesperrt. Wegen der Bergungsarbeiten bildeten sich lange Staus. Die Polizei geht von einem Schaden von ca. 400.000 Euro aus. Die Unfallaufnahme sowie die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Am Sonntagmorgen blieb weiter der linke Fahrstreifen gesperrt. Laut Polizei müssen noch Reparaturarbeiten an der Leitplanke durchgeführt werden.