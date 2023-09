Unbekannte haben in der Nacht zu Montag eine komplette Straßenbahn in Nordhausen beschmiert. In großen Lettern wird dazu aufgerufen, Jörg P. zu töten - womit offenbar der AfD-Oberbürgermeister-Kandidat Jörg Prophet gemeint ist. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter in das Gelände des Betriebshofs ein und konnten unbemerkt ihr Werk verrichten.