"Nordhausen zusammen" organisierte am Tag vor der Stichwahl ein großes Bürgerfest, das sehr gut besucht war. Für Kinder, Eltern und Großeltern wurden Musik, Shows und viele Appelle für eine weltoffene Stadt organisiert. Ein offener Brief des Bündnisses hat fast 4.500 Unterschriften erhalten. Insgesamt 15.000 Euro sammelte das Bündnis in der kurzen Zeit an Spenden ein. Neben engagierten Nordhäusern, waren auch Gewerkschaften, Kirchen und Vereine dabei. Mit Erfolg, sagt Mitorganisatorin Stephanie Tiepelmann-Halm: