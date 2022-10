Die einhundert Ziegen auf der Alm sind weniger in Gefahr als die achtzig Mutterschafe. Denn die Ziegen verschwinden am Abend im Stall. Die Schafe und Lämmer lebten bisher auf einer sechs Hektar großen Koppel, fest eingezäunt. Durch den Wolf steige Liebigs Arbeitsaufwand enorm: "Ich habe Elektrozäune für nur einen Dreiviertelhektar. Das bedeutet, ich muss die Zaunanlage alle paar Tage komplett ab- und aufbauen, damit die Schafe weiterziehen können und an frisches Futter kommen."