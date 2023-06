"Yoga"-Gitarrist Ralf Kirchner erinnert sich an die Einstufungen. Ein System, was für einen hohe Qualität in der DDR-Amateurmusik sorgte, aber auch kritische Texte aussortierte. "Yoga" erhielt später sogar die höchste Klasse, die "Sonderstufe". "Wir mussten ein Konzert vor einem fast leeren Saal spielen, nur eine Kommission vor der Nase. Das war schon hart", sagt Ralf Kirchner.