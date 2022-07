Sollten sich Glutnester neu entzünden, würde die Feuerwehr alarmiert. Ansonsten bliebe die Brandruine unangetastet. In den vergangenen Tagen kämpften über 200 Feuerwehrleute gegen das Feuer im Dorf. Weil die Wasserversorgung zwischenzeitlich zusammengebrochen war, halfen umliegende Bauern mit Wassertanks aus. Ein Übergreifen auf weitere Häuser konnte so verhindert werden. Am Freitag sollen jetzt die Ermittler vom Landeskriminalamt den Brandort noch einmal untersuchen. Auch ein Gutachter und Vertreter der Versicherungen werden erwartet, so Müller.