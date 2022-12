Ein 18-Jähriger hat Heiligabend in der Notaufnahme des Hufelandklinikums in Mühlhausen unbeschriebene Rezepte gestohlen. Laut Polizei übergab der junge Mann Sanitätern eine Schreckschusswaffe als er wegen psychischer Probleme in eine andere Klinik gebracht werden sollte. Weil er dafür keine entsprechende Erlaubnis hatte, wurde die Waffe von herbeigerufenen Beamten sichergestellt.