Bei der Masters-WM hat sie Mitte August im schwedischen Göteburg gleich drei Medaillen gewonnen: Gold über 300 Meter Hürden und in der 4 mal 400-Meter-Staffel sowie Silber im Siebenkampf. Den Flug nach Schweden und die Ferienwohnung in Göteborg hat sie selbst bezahlt; die Startgebühr hat ihr Heimatverein in Großengottern übernommen.

"Die Figur stimmte noch", erinnert sich Facklam. Einige Monate später sagte Marion zu. Daraus entstand zugleich eine neue Frauentrainingsgruppe: Frühere Mitstreiterinnen zogen ebenfalls wieder die Spikes an. Marion Stedefeld erreichte schnell bei den Deutschen Meisterschaften die ersten Erfolge. Sie eroberte sich immer mehr Disziplinen, auch die technischen wie Kugelstoßen oder Sperrwerfen. Und sie freundete sich auch mit den Hürden an. Alles gute Vorausetzungen für einen erfolgreichen Mehrkampf.

Die Gedanken von Marion gehen schon ins Jahre 2026. Dann startet sie in der Alterklasse "W60". Die Masters-WM findet dann in Südkorea statt, und sie will umbedingt dabei sein. Auch die Hallen-WM im kommenden Jahr in Gainesville im US-Bundesstaat Florida hat sie schon im Blick.