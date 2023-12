Das Amtsgericht Mühlhausen hat am Mittwoch einen Serienstraftäter zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Laut Urteil des Schöffengerichtes hat der 35-Jährige aus Eritrea im Juni in Mühlhausen fünf Menschen unter anderem mit einer Eisenstange, mit einem Gürtel und einer Krücke verletzt. In der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler habe er einen Mitbewohner attackiert und ihn mit einem Weinglas am Hals verletzt. Nach der Festnahme habe der neunfach Vorbestrafte einem Polizisten mit einer "Halsabschneide-Geste" bedroht.