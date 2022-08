Nach dem Tod eines dreijährigen Mädchens in Mühlhausen , hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen noch nicht über weitere Schritte entschieden. Derzeit werde geprüft,ob wegen fahrlässiger Tötung des Kindes ermittelt werden müsse, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Dirk Germerodt, MDR THÜRINGEN.

Das Mädchen war am Montagabend beim Entenfüttern an der Unstrut plötzlich verschwunden und wenig später leblos in der Unstrut gefunden worden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb das Kind wenig später im Krankenhaus.