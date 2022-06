In der ausführlichen Aussage gab der Angeklagte weiter an, er habe Suizidgedanken gehabt und bereits entsprechende Vorbereitungen getroffen. Am Tatort in Nordhausen habe er den neuen Freund gefragt, wie er sich fühle, dem Mann die Frau wegzunehmen. Dann habe er im Flur des Wohnhauses das Küchenmesser aus der Jacke genommen und zugestochen. Das Opfer sei auf ihn gefallen. Schließlich sei sein Sohn gekommen und habe ihm das Messer entrissen.