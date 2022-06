Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen am 21. Januar am Emil-Höllein-Platz in Jena-Nord mehrere Menschen angepöbelt. Ein Mann sprach die Jugendlichen an und wurde daraufhin krankenhausreif geschlagen. Unter anderem wurde der 37-Jährige mit einer Glasflasche schwer am Kopf verletzt.