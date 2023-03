In Rodeberg im Unstrut-Hainich-Kreis haben Schülerinnen und Schüler jetzt mehr als 100 Unterschriften für ihren Lehrer Daniel Brady gesammelt. Der gebürtige Kanadier kämpft seit 2015 dafür, in Thüringen nicht nur als Chemie-, sondern auch als Englischlehrer anerkannt zu werden. Im Moment gilt der 36-Jährige hier als Seiteneinsteiger und Ein-Fach-Lehrer, der deswegen auch nicht verbeamtet werden darf.

Mehr als 100 Unterschriften haben die Schüler der Gesamtschule gesammelt, damit Daniel Brady als vollwertiger Lehrer anerkannt wird. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Dabei hatte Brady 2010 in Westkanada ein Lehramtsstudium für Chemie und Sozialkunde abgeschlossen. Praktisch tätig wurde er allerdings erst in Deutschland. Ursprünglich war er zum Eishockeyspielen für ein Jahr nach Deutschland gekommen. Es kam jedoch anders: Er lernte die Liebe seines Lebens kennen und gründete eine Familie. In Rodeberg fühlt er sich wohl. "Es ist meine zweite Heimat, es wird langsam meine richtige Heimat. Ich fühl mich richtig integriert. Schüler, Kollegen, Eltern und das Dorf haben es mir leichtgemacht".

Einziger Englischlehrer an der Schule

Obwohl er privat sein Glück gefunden hat, muss der Kanadier als Ausländer kämpfen, dass er als Lehrer so anerkannt wird, dass er auch volles Gehalt und den Beamtenstatus bekommt. Derzeit unterrichtet er an der Thüringer Gemeinschaftsschule Rodeberg Chemie - den Abschluss hat Thüringen anerkannt - und Englisch und ist als Klassenlehrer tätig. Im Moment ist der Muttersprachler sogar der einzige Englischlehrer, nachdem eine Kollegin im Februar in den Ruhestand gegangen ist.

Doch sein "elektronisches Zertifikat wird in Thüringen nicht anerkannt", sagt Brady. Auch sein zweites Studienfach Sozialkunde nicht. Weil das kanadische ein anderes politisches System sei, sagt das Ministerium. "So groß ist der Unterschied nicht", denkt Brady.

Das elektronische Lehrer-Zertifikat aus Kanada wird in Thüringen nicht anerkannt. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Problem in MDR-Sendung geschildert