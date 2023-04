Wenn Autofahrer einen Blutalkoholgehalt von mehr als 1,1 Promille haben, gelten sie laut Strafgesetz als absolut fahruntüchtig. Laut Strafgesetzbuch ist in solchen Fällen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe möglich. Denn bei absoluter Fahruntüchtigkeit handelt es sich um eine Straftat, die nicht mehr gemäß dem Bußgeldkatalog geahndet wird.



Ab mindestens 0,3 Promille kann eine sogenannte relative Fahruntüchtigkeit vorliegen. Dabei müssen allerdings noch weitere alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzukommen, wie etwa in Schlangenlinien fahren oder torkeln.



Wird die absolute oder die relative Fahruntüchtigkeit festgestellt, macht der Autofahrer sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar. Gefährdet er durch seine Trunkenheit zudem noch Menschen oder Dinge von bedeutendem Wert, kann er sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr strafbar machen. Beide Straftaten können mit einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe geahndet werden.



Lassen sich bei einer relativen Fahruntüchtigkeit jedoch keine Ausfallerscheinungen feststellen, kommt ab einem Blutalkoholwert von 0,5 Promille eine Ordnungswidrigkeit in Betracht. Diese kann eine Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro nach sich ziehen.



Quelle: Strafgesetzbuch Paragraph 315 und 316