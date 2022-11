Ob das klappt, ist noch ungewiss. Viele Wohnungen sind noch nicht fertig hergerichtet, und die Zeit wird knapp. Unter den Bewohnern des Schlosses macht sich Unsicherheit breit. Trotzdem hoffen sie auf ein schönes Weihnachtsfest in ihrer Heimat auf Zeit. "Das Schloss ist sehr schön geschmückt", sagt Tatiana Zhurakovska, die aus der Region Cherson nach Oppurg gekommen ist. "Die Stimmung ist angesichts der Lage in der Ukraine hoffnungsvoll." Trotzdem bleibt die Sorge um die, die in der Ukraine geblieben sind.