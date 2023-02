Nachhaltig . Das ist auch das Stichwort für Olaf Müller, der für Sport und Tourismus in der Grünen-Landtagsfraktion zuständig ist. Die 83 Millionen Euro seien auch eine Investition in den Tourismus, so der Politiker.

Olaf Müller wird in den kommenden Tagen in Oberhof sein und sich die Wettkämpfe anschauen. Zusammen mit all den anderen Fans aus nah und fern und dem Bürgermeister Thomas Schulz, der natürlich in der Biathlon-Arena am Grenzadler sein und die Daumen drücken wird, dass am Ende sein Wunsch in Erfüllung geht: "Die sollen alle hier wegfahren und sollen sagen: Das war eine geile Sportveranstaltung", hofft der Bürgermeister.