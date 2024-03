Dass viele Menschen in Gera etwas gegen die negative Berichterstattung machen wollen, wird auch durch die zahlreichen Partner klar, die das Bündnis "Gera gegen Rechts" am Samstag unterstützen. Das Bündnis ist dabei besonders stolz auf die Vielfalt der Vereine. Die Liste reicht von der Theaterfabrik Gera über die Naturfreunde Gera bis hin zur Kirchengemeinde Gera.

Es bleibt abzuwarten, was in Zukunft in Gera passiert - sei es politisch oder gesellschaftlich. Eines hat die Stadt am Samstag aber bewiesen: dass sie mehr kann, als sich nur in die rechte Ecke stellen zu lassen.