Seit vor etwa 40 Jahren ihr Mann verstarb, lebt Gerda Metze allein in ihrer Wohnung. Bis heute - auch wenn sie täglich bei ihrer Tochter Sigrid Heyde zu Besuch ist. "Sie braucht aber auch ihre Zeit, in der sie sich zurückziehen und in ihrer Wohnung rumräumen kann", berichtet Heyde. In den vergangenen Wochen plagten deren Mutter starke Rückenschmerzen, ob der starken Schmerztabletten fällt ihr das Sprechen gerade schwer. Und auch wenn es mit dem Hören nicht mehr so gut klappt - eigentlich sei ihre Mutter fit. "Sie läuft viel und hat ihre Freude. Trifft sich montags mit ihrer Freundin zum Kartenspielen und mit ehemaligen Kolleginnen zu Geburtstagsrunden", erzählt Tochter Sigrid.