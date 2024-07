Zusätzlich verkauft Judith Haas in der Sommersaison Südfrüchte, die ein Händler aus der Nähe direkt aus Südeuropa importiert und die besser sind als das, was man im Supermarkt so kaufen kann, sagt die versierte Kauffrau.

Die kommen ja nicht bloß zum Einkaufen her. Sie kommen auch gerne mal, um einfach was auszutauschen. Ein bissel Klatsch und Tratsch auf dem Dorf.

Außerdem bietet sie Pflanzen, die sie zum Teil selbst zieht. Hinzu kommen weitere regionale Produkte. Zum Beispiel Ziegenkäse, der in Ziegelheim hergestellt wird. Oder Eier von Hühnern, die sie persönlich kennt. Der Honig in ihren Regalen kommt ebenfalls aus der Region.

Mit ihrem besonderen Angebot hat sie auch keine Angst vor den neuen 24-Stunden-Märkten , die an manchen Orten aufmachen. "Da habe ich halt den Vorteil, dass ich da bin für die Kunden. Das ich wirklich im Laden stehe. Das wir ins Gespräch kommen, das denke ich, ist der größte Vorteil", so Judith Haas.

Haas ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit, die Menschen kaufen gern bei ihr ein. So will sie ihren Laden weiter betreiben. Große Ansprüche kann man mit diesem Lebensentwurf nicht stellen, sagt Haas. Aber ihr Verhältnis zu den Kunden ist so gut, dass sie jetzt sogar mal Urlaub machen kann - und so lange bleibt der Laden zu.