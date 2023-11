Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Nach Insolvenz Neue Betreiberin für 24-Stunden-Läden gefunden

26. November 2023, 16:45 Uhr

Zwei 24-Stunden-Läden der insolventen Firma "Emma's Tag und Nacht" in Thüringen haben eine neue Betreiberin. Eine Unternehmerin aus Mühlhausen übernimmt die Läden noch in diesem Jahr. An anderen Standorten läuft die Suche nach einem neuen Betreiber weiter.