Hinter all dem stecken Mitglieder des Fördervereins "Historische Region Lindstedt". Sie versuchen gemeinsam mit dem Ortschaftsrat oder Vereinen und Institutionen wie Kirche und Feuerwehr , voranzukommen. "Als kleines Dorf mit gerade mal 301 Einwohnern wird man dafür jedoch leider häufig belächelt", weiß Anja Rohrdiek. Sie ist nicht nur vom Gutshof-Lindstedt-Team, sondern auch Ratsmitglied.

Aber: Die Bemühungen der Lindstedter hatten Erfolg. In der örtlichen Sporthalle ist ein neues Dorfwohnzimmer entstanden. Modern und thematisch passend eingerichtet, sollen sich Jung und Alt dort wohlfühlen, der Ort zum Verweilen, Austauschen und Treffen einladen.

Schon 2022 hatte der Sportverein SV Wacker Lindstedt 1912 einen Förderantrag zur Herrichtung eines barrierearmen und generationenübergreifenden Treffpunktes in der Sporthalle gestellt. Und das Konzept überzeugte: Die Beratungsstelle zur kommunalen Quartierstentwicklung – kurz: Beqisa – förderte den Umbau. Nun ist der Traum der Lindstedter verwirklicht, auch, weil knapp 60 Menschen ehrenamtlich beim Umbau des ehemaligen Geräteraums mithalfen.

Und es tat sich noch mehr in dem Ort: "Durch unsere umtriebigen Projekte hielten wir regelmäßig Kontakt zur Beqisa, und so führte dies auch dazu, dass die 'Digitalen Engel' ihre Route über Lindstedt legten. Unsere Rentner nahmen das einmalige Angebot gern an und bildeten sich bei einer Digitalsprechstunde weiter", berichtet Rohrdiek.