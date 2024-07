Die wohl älteste Thüringerin feiert ihren Geburtstag. Gerda Metze aus Altenburg ist am Freitag 109 Jahre alt geworden. Zelebriert wird das Jubiläum mit einer großen Familienfeier in einem Restaurant. Gerda Metze ist das Familienoberhaupt von zwei Kindern, acht Enkeln, sieben Ur-Enkeln und vier Ur-Ur-Enkeln.

Die Familie lebt zwar über Europa verstreut, doch fast alle reisen zur großen Geburtstagsfeier an. Am Vormittag hofft sie wieder auf den Anruf von Sängerin Stefanie Hertel. Denn nach einem Treffen vor einigen Jahren ist das telefonische Geburtstagsständchen eine schöne Tradition geworden.

Gerda Metze wohnt noch in ihrer eigenen Wohnung und trifft sich wöchentlich zum Kartenspielen. Demnächst steht für die reiselustige Seniorin eine weitere Tour nach Tirol an - sie wird dabei von ihrer Tochter begleitet. Die mit ihr im vergangenen Jahr einen Zeppelinflug am Bodensee unternommen hat.