Johanniskirche Kirchgemeinde Gera stellt Anzeige nach Demo um Rechtsextremisten Klar

13. Februar 2024, 15:20 Uhr

Die Kirchgemeinde Gera hat nach einer Demonstration am Montag vor der Johanniskirche Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt. Zu der Versammlung hatte der Rechtsextremist Christian Klar aufgerufen. Bei der Kundgebung wurde eine Absperrung vor der Kirche missachtet. Auch in Sonneberg wurde am Montagabend demonstriert.