Glücksfall für Pöppschen Ehemaliger Einwohner bezahlt neue Feuerwehrautos

Braungebrannt, stets gut gelaunt, herzlich und bescheiden. So hat MDR-Reporterin Kathleen Bernhardt Siegmar Neuhaus vor 13 Jahren kennen gelernt. Damals hatte sie der Gemeinderat Rüdiger Ruge angerufen und von einer "unglaublichen Spende" berichtet. 160.000 Euro hatte Siegmar Neuhaus an die Gemeinde Pöppschen überwiesen, die damit das Gemeindehaus sanieren konnte - samt Tanzsaal und Küche.

Das Dorf mit rund 150 Einwohnern gehört zur Gemeinde Windischleuba. Und die hat - wie alle Gemeinden in Thüringen - nicht zu viel Geld in der Kasse. "Siegmar hat mich gefragt, was wir dringend brauchen", sagt Rüdiger Ruge. Die Liste war nicht kurz. Und so hat Siegmar Neuhaus der Gemeinde inzwischen unter anderem eine Fahrzeughalle für die Feuerwehr finanziert und einen Spielplatz.