Gemälde zum Zusammensetzen Altenburg als Puzzle: Mit Kunst gegen eine unheilbare Krankheit

22. Oktober 2023, 08:17 Uhr

Für Kinder in der DDR war sie Pflicht: Die Schluckimpfung gegen Polio. Die Krankheit ist unheilbar und kann zu Lähmungen und Todesfällen führen. Aktionen gegen Polio werden in den noch von der Krankheit betroffenen Regionen in der Welt durch die gemeinnützige Rotary-Bewegung unterstützt. Genau dafür hat der Rotary-Club Altenburg jetzt ein Kunstwerk entdeckt. Und will damit auch ein Projekt in Altenburg unterstützen.